МО: солдаты ВСУ оборудовали огневые точки в медучреждениях ДНР

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В кожно-венерологическом диспансере и клинике «Медцентр», располагающихся в городе Бахмут ДНР, солдаты ВСУ оборудовали огневые позиции и точки для снайперского обстрела, сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию. Также украинские военнослужащие соорудили склады боеприпасов и вооружения в областном туберкулезном диспансере под Черниговом, предварительно выгнав из здания всех больных.

В Северске ДНР в зданиях городской больницы (на улице Суворова) националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, а в помещениях под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов, — сказано в сообщении штаба.

Ранее МО РФ сообщало, что на территории хлебозавода в городе Славянске в ДНР солдаты ВСУ оборудовали огневые позиции. Уточняется, что украинские военные также разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО на молокозаводе в городе Краматорске в ДНР.

До этого начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ выставили снайперские точки около детского сада в Константиновке в ДНР. Он добавил, что подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население не проинформировали. По его словам, военные также оборудовали склады с вооружением в Николаеве.