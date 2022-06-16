МО: российские ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 под Харьковом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Российские ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе села Мазановка под Харьковом, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, за минувшие сутки были сбиты семь беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Большие Проходы, Чистоводовка, Малая Камышеваха и Каменка Харьковской области. Кроме того, ВС России перехватили баллистический снаряд, который запустили с ракетного комплекса «Точка-У» в районе города Стаханов ЛНР.

Перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Стаханова ЛНР, а также 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Чернобаевка, Сухой Ставок Херсонской области, Каменка, Долгенькое, Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Докучаевск, Сухая Каменка, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Копанки, Новозвановка ЛНР, — заявил Конашенков.

Ранее представитель министерства заявил, что ВКС России ударом высокоточных ракет поразили два пункта управления ВСУ и станцию РЭБ в Харьковской области. Он добавил, что российские снаряды также поразили пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У» и машину РСЗО «Ураган».

До этого Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой показано, как работает в ходе спецоперации на Украине боевой расчет комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин». Комплекс способен подавить источники связи и интернета на позициях противника, не нарушив гражданскую инфраструктуру.