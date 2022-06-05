МО: российская авиация сбила Миг-29 ВСУ во время воздушного боя в ДНР

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Во время воздушного сражения в районе города Славянск ДНР российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что оперативно-тактической авиацией также были уничтожены три пункта управления, 65 районов скопления солдат и бронетехники Украины, а также три склада с боеприпасами.

Всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, две установки реактивных систем залпового огня «Град», девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что авиация ВС РФ поразила цистерны с топливом, которое было предназначено для группировок ВСУ на Донбассе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар ракетами воздушного базирования по центру артподготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка в Сумской области. Отмечается, что в нем зарубежные инструкторы обучали украинских бойцов управлению гаубицами М777 калибра 155-мм.