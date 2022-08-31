МО России: ВСУ обстреляли комплекс переработки радиоактивных отходов ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Артиллерия ВСУ 30 августа обстреляла территорию Запорожской АЭС, один снаряд попал в комплекс по переработке радиоактивных отходов, сообщило в своем Telegram-канал Минобороны России. Радиационная обстановка на станции остается в норме.

Киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов, — говорится в тексте.

В ведомстве уточнили, что обстрел по станции велся с позиции ВСУ в районе Никополя на противоположном берегу Каховского водохранилища. Ответным огнем артиллерийское подразделение противника было подавлено.

В министерстве добавили, что радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме. Штатный персонал контролирует ее техническое состояние обеспечивает бесперебойную работу.

Ранее член главсовета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска целенаправленно бьют по критически важным объектам ЗАЭС. По его мнению, они хотят спровоцировать выброс радиоактивного материала.

В настоящее время на станцию направляется миссия МАГАТЭ. Делегация будет проводить инспекцию на станции с 31 августа по 3 сентября.