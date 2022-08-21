ВС России уничтожили пункт дислокации «Правого сектора»

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Гаубица М777

Недалеко от поселка Цукурино Донецкой Народной Республики Вооруженные силы России ликвидировали пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщил в ходе брифинга представитель МО РФ Игорь Конашенков. Также были уничтожены две гаубицы М777 производства США в районе Князевки Херсонской области.

В районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор», — сказал Конашенков.

За сутки также были поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань под Харьковском, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск ДНР и Чаривное Запорожской области. Противник понес потери в живой силе и военной технике в 167 районах, заявил Конашенков.

По данным Минобороны, всего с начала проведения военной операции России на Украине уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов и 367 зенитных ракетных комплексов. Выведены из строя четыре тысячи танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин РСЗО, три тысячи орудий и около пяти тысяч специальных военных автомобилей.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ со снарядами для HIMARS. Вооруженные силы России нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».