МО России сообщило о ликвидации 50 солдат ВСУ в Артёмовске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России нанесли удар по позициям 72-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга. По его словам, в результате атаки было уничтожено 50 украинских военных.

В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск Донецкой народной Республики уничтожено более 50 националистов, — проинформировал Конашенков.

Кроме того, в результате удара ликвидировали шесть единиц техники, добавил он.

Ранее сообщалось, что южнее Артемовска на позициях ВСУ Вооруженные силы России обнаружили свыше 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. Конашенков уточнил, что эти мины после установки в боевое положение нельзя извлечь или обезвредить. По данным Минобороны, применение данного оружия является нарушением требований Женевской конвенции.

Ранее стало известно об уничтожении склада боеприпасов в ДНР и склада горючего в Харьковской области. Также ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области.