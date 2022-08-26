МО России сообщило о двух обстрелах ВСУ ЗАЭС из крупнокалиберной артиллерии

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило о двух обстрелах ВСУ Запорожской атомной электростанции из крупнокалиберного артиллерийского оружия. По данным ведомства, позиция украинских военных, с которой велась атака, находится западнее Марганца Днепропетровской области.

В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, ещё один — в районе специального корпуса № 1, — говорится в сообщении.

Вооруженные силы России нанесли удар по позиции противника. В ведомстве сообщили, что высокоточным боеприпасом была уничтожена гаубица М777 американского производства.

В «Энергоатоме» ранее заявили, что все энергетические блоки Запорожской АЭС по-прежнему отключены от энергосети. Отмечалось, что электричество подается на станцию через отремонтированную линию энергосистемы Украины. Специалисты продолжают ремонт для подключения двух дополнительных энергоблоков станции к сети.

Позднее глава ВГА Энергодара Александр Волга опроверг информацию о полном отключении ЗАЭС от сети. По его словам, станция продолжает работу в штатном режиме. Волга отметил, что электроэнергия на Украину по-прежнему поставляется.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов впоследствии заявил, что ВСУ перебили последнюю, четвертую линию передачи электричества из ЗАЭС на территорию Украины. По его словам, электричество не поступает на украинскую территорию.