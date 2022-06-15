Минобороны России показало удары «Калибров» по объектам ВСУ

Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало видео работы военно-морского флота. Экипажи нанесли удары ракетами «Калибр» по военным объектам вооруженных сил Украины.

Крылатые ракеты «Калибр» являются высокоточным оружием. ВС России запускают их из специальных комплексов как с надводных кораблей, так и с подводных лодок.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении «Калибрами» склада боеприпасов ВСУ. В ведомстве добавили, что на нем в том числе находились снаряды, предназначенные для 155-мм гаубиц М777 британского производства.

Также военное ведомство сообщило о ликвидации американских гаубиц М777 на Украине. За сутки ВВС РФ нанесли удары по 24 районам сосредоточения живой силы и техники.