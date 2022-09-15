МО России показало, как авиация прикрывает мотострелков и танкистов Минобороны России показало работу групп огневого прикрытия армейской авиации

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ показало боевую работу групп огневого прикрытия армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения военной операции на Украине. Основная задача таких бойцов — сопровождать вертолеты.

В случае нештатной ситуации разведчики должны обеспечить безопасность летчиков на земле и невредимыми доставить их к месту базирования, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что зачастую военнослужащие также помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов, которые обстреливают минометы и артиллерия ВСУ, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов.

Кроме того, группы огневого прикрытия ведут наблюдение за объектами и транспортом на земле. Бойцы выявляют огневые точки противника при патрулировании местности. Если военные замечают угрозу для ударных вертолётов, сразу открывают огонь.

Группы огневого прикрытия работают посменно. Это сделано для того, чтобы без перерыва обеспечивать сопровождение ударным вертолетам. В Минобороны РФ отметили, что перед каждым заданием военнослужащие проводят скрупулезную подготовку.

Ранее военное ведомство показало работу ударных вертолётов Ка-52 в ходе военной операции на Украине. В бою они наносят ракетные удары на дальние расстояния и точно поражают цели.