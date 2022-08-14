МО России: более 200 солдат 56-й мотопехотной бригады ВСУ дезертировали

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ

Более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он отметил, что дезертирство произошло из-за больших потерь.

В районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой Народной Республики более двухсот военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь, — говорится в брифинге.

Конашенков добавил, что в третьем батальоне 56-й бригады мотопехотной бригады ВСУ, находившемся в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.

Представитель ведомства также заявил, что Вооруженные силы России в результате наступательных действий взяли под полный контроль населенный пункт Уды в Харьковской области. Он добавил, что российские ВКС высокоточными ударами ликвидировали до 40 украинских бойцов и девять единиц военной техники рядом с населенным пунктом Дзержинск в ДНР, где располагалась 66-я механизированная бригада армии Украины.

Накануне Конашенков в ходе брифинга сообщил, что 14-я механизированная бригада ВСУ в районе Соледара потеряла более двух тысяч военнослужащих. По его словам, оставшиеся военнослужащие личного состава бригады были выведены в тыл. Тогда же, по информации ведомства, в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы 23-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ, когда ее потери превысили 70% списочной численности.