МО РФ: ВСУ заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР. В случае её подрыва без воды останутся 11 населённых пунктов.

Объекты станции планируется взорвать для последующего обвинения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с широким освещением в украинских и западных СМИ.

На прилегающей к станции территории националисты разместили дальнобойную артиллерию и РСЗО, из которых ведут обстрелы, чтобы спровоцировать российские подразделения на ответный огонь.

В случае подрыва станции без водоснабжения останутся 11 населённых пунктов общей численностью населения до 12,5 тысяч человек, — сказал Мизинцев.

Генерал отметил, что Вооружённые силы России и воинские формирования ДНР и ЛНР и в ходе выполнения задач СВО не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, а к местным жителям относятся исключительно гуманно и оказывают всестороннюю помощь.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили более 80 украинских военных в результате удара по 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ в населенном пункте Лозовое Херсонской области. В ходе наступления на донецком направлении были уничтожены свыше 600 украинских военных из 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ.