МО РФ: ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении свыше 230 бойцов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предпринимают неудачные попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, украинская армия несет серьезные потери — за сутки в ходе боев были ликвидированы свыше 230 бойцов, 23 танка и 27 БМП.

За сутки потери ВСУ составили 23 танка, 27 БМП и более 230 военнослужащих, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, из-за больших потерь среди бойцов украинской армии больницы Николаевской области переполнены. В медучреждениях ощущается острая нехватка койко-мест и запасов крови.

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России поразили пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики. В результате атаки ликвидировали более ста киевских военнослужащих и 14 единиц бронированной и автомобильной техники.

В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады. Ликвидировано до 120 боевиков и 11 единиц военной техники, — отмечается в сообщении.

В районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовка Днепропетровской области — МиГ-29 воздушных сил Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ попытались захватить ЗАЭС, несмотря на присутствие экспертов МАГАТЭ на станции. Операция военных началась вечером 2 сентября: две группы катеров и моторных лодок численностью 42 единицы попытались высадить 250 украинских десантников на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. ВКС РФ нанесли по ним удары, уничтожив 20 судов.