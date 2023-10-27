МО РФ: ВСУ потеряли на Донецком направлении около 300 военнослужащих

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении порядка трехсот военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Как отмечается, российские силы отразили атаку штурмовых групп противника в районе Богдановки и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка.

Противник потерял около трехсот военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155-мм орудие американского производства М777, 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б», два миномета 82-го калибра, — следует из заявления.

Кроме того, сообщается об уничтожении десяти беспилотников ВСУ. Они поражены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районах населенных пунктов Тополевка, Золотаревка, Зайцево, Подгорное, Вершина, Веселая Долина, Бахмутское.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об уничтожении российскими военными четырех танков ВСУ Leopard между Работиным и Вербовым на Ореховском направлении. По его словам, на этом участке фронта было задействовано около 10 единиц техники украинской армии, по ним нанесли удар дронами и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В Министерстве обороны РФ пока не комментировали эти сведения.