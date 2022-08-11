ВС России уничтожили половину состава двух украинских бригад в ДНР

Фото: Министерство Обороны РФ

Российские войска уничтожили более половины военнослужащих двух украинских бригад, действующих в ДНР, говорится в официальном Telegram-канале Министерства обороны России. Там отметили массовое дезертирство сил ВСУ и самовольное оставление ими занимаемых позиций.

В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях, — сказано в сообщении.

Ранее Росгвардия изъяла в Луганской Народной Республике документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ. Сообщается, что украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью, и не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам.

До этого солдаты ВСУ, вернувшиеся с передовой в Донбассе, назвали военную службу «адом на земле» и пожаловались на хаос в организации, дезертирство и психологические тяготы, вызванные непрекращающимися обстрелами. Один из военнослужащих также упрекнул ВСУ в манипуляции во время вербовки солдат в свои ряды. Он пояснил, что «по телевизору показывают красивые картины с фронта, однако на поле боя все оказывается совсем иначе, а поставка западного вооружения никак не повлияет на исход конфликта на Украине».