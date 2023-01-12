МО РФ: в Харьковской области уничтожены пять диверсионных групп ВСУ

Фото: МО РФ

Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале об успешных наступательных действиях российской армии на донецком направлении с ударами авиации и артиллерии. Кроме того, в Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника.

В районах населенных пунктов Кисловка, Ольшана, Табаевка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника. Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, — сказано в сообщении.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о серьезном продвижении Вооруженных сил РФ в районе Артемовска, отметив работу российской артиллерии, которая подавляет действия противоборствующей стороны. Он подчеркнул, что из-за слаженной работы ВС РФ количество обстрелов Донецка со стороны ВСУ значительно уменьшилось.

До этого The Wall Street Journal писал о том, что западные и украинские чиновники и аналитики призвали украинские войска покинуть Артемовск для смещения на новую линию обороны. Издание подчеркнуло, что ряд западных и украинских чиновников, военных и аналитиков обеспокоены тем, что Киев позволил втянуть себя в битву за город «на условиях России».