МО России: бойцы ВСУ под Зайцево покидают позиции

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Личный состав 53-й механизированной бригады украинских войск отказывается выполнять приказы и покидает боевые позиции в районе Зайцево, следует из сводки российского Минобороны. Также ВСУ несут потери в районе населенного пункта Веселянка Запорожской области, ударами ВКС РФ по 65-й механизированной бригаде уничтожены до 100 украинских военных и 15 единиц техники.

Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции, — сказано в сводке.

Также представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил об уничтожении крупного хранилища топлива ВСУ в районе села Карповка Днепропетровской области. По его словам, горючее предназначалось для украинских военных, действующих на Николаево-Криворожском направлении.

Ранее в Росгвардии сообщили о найденном в Лисичанске рапорте одного из украинских командиров, свидетельствующем о больших потерях в армии ВСУ. Причинами ухода военнослужащих ВСУ с обороняемых рубежей названы слабая подготовка обороны, неэффективное управление и критически низкое морально-психологическое состояние украинских войск.