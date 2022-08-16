МО РФ: российские военные уничтожили десять взводов РСЗО и артиллерии ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские военные уничтожили десять украинских взводов РСЗО и артиллерии в ДНР и Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Среди них два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов гаубиц Д-30 в ДНР и Запорожской области.

Поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Верхнополье Харьковской области. Также подавлены три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов гаубиц Д-30 <...> в районах населенных пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артемовск, Бахмутское, Яковлевка Донецкой Народной Республики, Полтавка и Новоандреевка Запорожской области, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на позициях Вооруженных сил Украины южнее Артемовска российские войска обнаружили более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. По его словам, их использование нарушает требования Женевской конвенции, так как мины невозможно обезвредить после установки.