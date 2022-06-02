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Меркель назвала события на Украине «глубоким поворотным моментом»

Меркель поддержала Украину в связи со спецоперацией России

Фото: Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ангела Меркель

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила солидарность с Украиной в связи с российской спецоперацией, назвав происходящее в стране «глубоким поворотным моментом». Она также поддержала усилия Германии, ЕС, США и партнёров в Группе семи, НАТО и ООН, которые, по её мнению, нацелены на прекращение боевых действий, пишет ТАСС.

Я солидарна с Украиной <...> и поддерживаю их право на самооборону, — заявила Меркель.

Ранее Меркель назвала происходящее вокруг Украины «переломным событием в истории после окончания холодной войны», охарактеризовав действия Москвы как нарушение международного права и «самым решительным образом» осудив их. До этого представители бывшего канцлера Германии сообщали, что она не намерена делать заявлений по ситуации, однако следит за ней.