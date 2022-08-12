МО РФ предупредило о провокации ВСУ с мостами в Днепропетровской области

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию заявил, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса. В дальнейшем их планируется взорвать, говорится в сообщении российского штаба со ссылкой на достоверные источники.

Мосты находятся вблизи населённых пунктов Зелёный Гай и Миролюбовка. В дальнейшем планируется обвинить российские подразделения в неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия резко снизила артиллерийскую активность, что можно объяснить нехваткой снарядов, износом материальной части. Однако наиболее вероятная причина, по его мнению, — целенаправленное снятие Киевом артиллерийских подразделений для дальнейшего формирования ударного кулака на Херсонском направлении.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что потери 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Соледара составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены в тыл.