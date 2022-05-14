МО РФ показало кадры уничтожения понтонной переправы через Северский Донец Минобороны РФ: российские военные уничтожили подразделение ВСУ на переправе при попытке форсировать Северский Донец

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Минобороны России показало кадры уничтожения понтонной переправы через реку Северский Донец в Донбассе, которую пытались форсировать подразделения Вооружённых сил Украины.. В МО отметили, что российская артиллерия полностью разрушила и потопила переправу, а также поразила успевшую перебраться на другой берег бронетехнику противника. Некоторые боевые машины были захвачены российскими военнослужащими.

Огнём артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула. Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была уничтожена, — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространялись данные со спутниковыми снимками, свидетельствующие об ожесточённых боях в районе населённого пункта Белогоровка Луганской области. Утверждалось о попытках противоборствующих сторон форсировать реку Северский Донец. Информация не получила подтверждения со стороны Минобороны РФ. Данное направление имеет стратегическое значение в боях за Северодонецк и Лисичанск, а также для выхода на Краматорск и Славянск с целью окружения донбасской группировки ВСУ.

Минувшей ночью российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников, том числе один «Байрактар-ТБ2» в Харьковской области. Также были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».