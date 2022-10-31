МО РФ: на Краснолиманском направлении уничтожено более 170 бойцов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72 Вооруженных сил России

Российские подразделения отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив более 170 украинских военных, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что противник пытался вести наступление в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка ЛНР.

Все атаки противника отражены. В ходе боевых действий российскими войсками уничтожено более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей, — сказано в сообщении.

Ранее представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные пресекли попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении, отбросили украинских солдат и иностранных наемников на исходные позиции на Купянском и Николаево-Криворожском направлениях. По словам Конашенкова, на всех этих участках было уничтожено свыше 580 бойцов ВСУ. Также ликвидированы три танка, 11 боевых машин пехоты, 16 бронетранспортеров и 35 автомобилей.

30 октября командир батальона «Восток» Александр Ходаковский также сообщил о частичном взятии под контроль Павловки. По его словам, бои за населенный пункт продолжаются и фронт «оживился до предела».