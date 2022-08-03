МО РФ: командиры 132-го разведбатальона ВСУ отказались выполнять приказы

Фото: Mykhaylo Palinchak/Global Look Press

Командиры подразделений ВСУ в Харьковской области отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Минобороны, военные переправились через реку Северский Донец и отправились в пункт временной дислокации.

В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации, — сказано в сообщении.

Ранее Конашенков заявил, что солдаты 93-й механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении и 128-й горно-штурмовой бригады на Запорожском направлении массово дезертируют в центральные и западные районы Украины из-за больших потерь личного состава.

Также он сообщил, что ВКС России вывели из строя пункт временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ в районе Харькова. Всего уничтожено до 200 человек личного состава и семь единиц бронетехники.