Воздушно-космические силы России уничтожили учебный центр ВСУ в районе города Новоград-Волынский Житомирской области с помощью высокоточных ракет, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в данном центре проходили переподготовку иностранные наемники. Конашенков добавил, что в течение суток также были уничтожены два пункта управления украинской армии, а также ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздоловка ДНР.