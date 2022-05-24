МО: из-за дефицита продуктов на Украине голодают около 9 млн человек Минобороны: гуманитарная обстановка на подконтрольных Киеву территориях приблизилась к критической

Бородянка, Киевская область, Украина / Фото Shutterstock

Гуманитарная ситуация на подконтрольных Киеву территориях приближается к критической, сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства со ссылкой на Детский фонд ООН, на Украине от голода страдают 8,7 млн человек, из них почти 23% — дети. При этом украинские власти «пренебрегают благополучием собственного народа» для того, чтобы угодить западным союзникам Киева.

Гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической. По данным Детского фонда ООН, на Украине, голодают 8,7 млн человек, 22,8 % детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания, — сказано в сообщении.

Представители Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию обвинили киевский режим в лицемерии, поскольку тот стремится как можно скорее вывезти зерно из Украины по ангажированным ЕС «коридорам солидарности», игнорируя продовольственную безопасность собственного населения ради нужд Запада.

Ранее пленные украинские военнослужащие рассказали, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) «с подачи западных кураторов» подготовили новые провокации на продовольственных объектах, по уже отработанному сценарию в Рубежном (ЛНР) и Орехове (Запорожская область), сообщили в Минобороны РФ. Ведомство подчеркнуло, что далее Киев по сценарию обвинит Россию в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.