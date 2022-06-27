МО: бойцы ВС РФ уничтожили грузинских наемников под Лисичанском

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ВС России 26 июня уничтожили две группы иностранных наемников-разведчиков около нефтеперерабатывающего завода под Лисичанском, общая численность которых составила 14 человек. В Telegram-канале военного ведомства отметили, что ликвидированные бойцы первой группировки состояли на службе у разных европейских государств. Вторая группа диверсантов, носящая название «Грузинский легион», состояла исключительно из грузинских военнослужащих. По сообщению министерства, грузинские военные причастны к «зверским истязаниям» российских силовиков, произошедшим в марте текущего года.

Вторая [группа разведчиков] — включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый «Грузинский легион». В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года, — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что из-за успешных действий российской армии по захвату контроля над территорией Донбасса украинские командиры пытаются остановить «хаотичное бегство» солдат ВСУ в районе Лисичанска.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что ВСУ начали ликвидировать иностранных наемников в Лисичанске и Северодонецке.

25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, а также поселки городского типа Вороново и Сиротино, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что на территориях общей площадью 145 квадратных километров проживает около 108 тысяч человек.