Многотысячные митинги в Париже переросли в беспорядки и попали на видео

Фото: Max Ludwig/Keystone Press Agency/Global Look Press

Париж, Франция

В Сети появились кадры с митингов, вспыхнувших во Франции после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов. Противники ультраправой партии «Национальное объединение», которая получила большинство, громили магазины и кафе, переворачивали и поджигали мусорные баки. Беспорядки сопровождались столкновениями с полицейскими.

Манифестация началась на площади Республики в Париже 30 июня около 20:00 после оглашения первых результатов, передает РИА Новости. По оценке агентства, более тысячи человек присоединились к протесту, но к ночи их число сократилось до 200.

К протестам присоединились радикальные анархисты из движения black bloc. Они закидывали полицейских фаерами, поджигали мусорные баки и били витрины кафе. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов во Франции получила 33,4% голосов. Вторым стал левый «Новый народный фронт» с результатом 27,98% голосов. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона набрала 20,76% голосов и заняла третье место. Явка составила 66,71% — это рекорд с 2002 года для выборов такого уровня.

15 июня марши альянса левых партий прошли в 150 коммунах по всей Франции под лозунгом «За „Новый народный фронт“». Акция была направлена против фракции правого толка «Национальное объединение», которой опросы прочат победу на внеочередных парламентских выборах. Протесты также сопровождались массовыми беспорядками.