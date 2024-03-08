«Больше не могу»: экс-премьер Британии объявила об уходе из парламента Экс-премьер Великобритании Тереза Мэй покидает парламент

Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Тереза Мэй

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что уходит из парламента страны. В своем аккаунте в Twitter (X) она написала, что больше не может выполнять свою работу так, как считает правильным. По словам политика, она тщательно обдумала свое решение, и оно далось ей с трудом.

После долгих, тщательных размышлений я поняла, что, заглядывая в будущее, я больше не смогу выполнять свою работу в качестве члена парламента так, как я считаю правильным и чего заслуживают мои избиратели. Поэтому я приняла трудное решение не принимать участия в следующих всеобщих выборах, — сообщила Мэй.

Экс-премьер добавила, что сфокусируется на своей работе в Глобальной комиссии по современному рабству и торговле людьми. Мэй состояла в палате общин на протяжении 27 лет. Пост премьера королевства она занимала с 2016 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что Земельный суд по уголовным делам Вены приговорил бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца к восьми месяцам лишения свободы условно за дачу ложных показаний в парламентском комитете. При этом Курц был оправдан по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.