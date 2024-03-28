«Много кукарекает»: Рогов о намерениях Макрона ввести войска на Украину Рогов: слова Макрона о вводе войск на Украину прикрывают отсутствие помощи ВСУ

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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину являются попыткой прикрыть отсутствие реальной помощи ВСУ, считает глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Комментируя ситуацию «Радио 1», военный эксперт отметил, что Макрон «много кукарекает, а дальше не клюет».

Как уточнил Рогов, в отличие от канцлера Германии Олафа Шольца президент Франции не принимает каких-либо конкретных решений. Он уточнил, что Макрон только делает громкие заявления. При этом другие европейские государства тратят гораздо больше средств на помощь Украине.

Макрон своей риторикой и громогласными заявлениями пытается прикрыть то, что Франция не тратит те объемы средств, которые тратит на помощь Украине та же Германия и прочие европейские режимы. Таким образом, он как боевой петух, много кукарекает, а дальше не клюет, — заключил Рогов.

Бывший начальник главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш ранее призвал Макрона подумать об ответе России в случае отправки французских войск на Украину. Он добавил, что заявления президента Франции были направлены на опровержение слов западных политиков о невозможности отправки солдат на Украину.