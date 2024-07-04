«Много икры и шампанского»: во Франции заявили о неожиданном подарке Путину L’Express: победа Трампа на выборах станет неожиданным подарком для Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Лидирование правых партий в Европе и потенциальное избрание экс-президента США Дональда Трампа главой государства станет неожиданным подарком для президента РФ Владимира Путина, заявил французский политолог Николя Тензе в интервью L’Express. По его словам, тогда можно будет считать, что настоящим победителем всех голосований — и в США, и в Европе стал российский лидер.

Это неожиданный подарок. И если Дональд Трамп победит 5 ноября, в Кремле будет много икры и шампанского, — заявил Тензе.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что президент США Джо Байден очень сдал за четыре года руководства страной. Он отметил, что цензура долгое время пыталась скрыть «немощь» американского лидера, но она ярко проявилась во время предвыборных дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Агентство Bloomberg до этого сообщило, что доноры Демократической партии, помощники и законодатели несколько часов обсуждали фиаско Байдена на дебатах с Трампом. По данным журналистов, истеблишмент пришел к выводу, что необходимо сменить кандидата от демократов на пост главы государства. Среди претендентов на смену Байдену прозвучало имя вице-президента США Камалы Харрис.