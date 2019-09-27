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Жители многих украинских городов, в том числе столицы страны, зимой могут замёрзнуть из-за долгов за газ 116 компаний, оказывающих услуги по централизованному теплоснабжению.

Ненадлежащие расчёты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым, — говорится в сообщении на сайте «Нафтогаза Украины».

Срыв отопительного сезона грозит Киеву, Одессе, Виннице, Харькову, Кривому Рогу, Смеле, Червонограду и другим населённым пунктам.