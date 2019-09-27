Жители многих украинских городов, в том числе столицы страны, зимой могут замёрзнуть из-за долгов за газ 116 компаний, оказывающих услуги по централизованному теплоснабжению.
Ненадлежащие расчёты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым, — говорится в сообщении на сайте «Нафтогаза Украины».
Срыв отопительного сезона грозит Киеву, Одессе, Виннице, Харькову, Кривому Рогу, Смеле, Червонограду и другим населённым пунктам.
Ранее News.ru писал, что город Кривой Рог, родина украинского президента Владимира Зеленского, с наступлением отопительного сезона может остаться без газа. Причиной этого стали долги за поставку голубого топлива. По данным компании «Нафтогаз Украины», у предприятия «Криворожская теплоцентраль» — одного из крупнейших предприятий ЖКХ — сложилась критическая ситуация с задолженностью за природный газ.