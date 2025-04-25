Инструктор ВСУ признался в вербовке детей в украинскую армию Инструктор ВСУ Мороз: новобранцы в возрасте 18–24 лет являются большими детьми

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поступившие по специальным контрактам в украинские войска юноши в возрасте 18–24 лет представляют собой больших детей, заявил инструктор одной из бригад ВСУ Александр Мороз. По его словам, подавляющее большинство молодых новобранцев признаются, что приходят в армию исключительно ради финансовых льгот, передает Reuters.

На данном этапе они еще дети, большие дети, − высказался украинский военный.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что армию Украины в любом случае ожидает поражение, даже если США продолжат ей оказывать поддержку. Однако если Вашингтон остановит военную помощь, то ВСУ будут разгромлены еще быстрее, подчеркнул эксперт.

Кроме того, депутат Верховной рады Александр Дубинский спрогнозировал поражение Киева в вооруженном противостоянии с Москвой уже к осени этого года. По его словам, это произойдет, если Соединенные Штаты все же решат покинуть переговорный процесс по мирному урегулированию ситуации. Парламентарий подчеркнул, что нехватка вооружения и солдат, а также дезертирство и низкий боевой дух приведут к разгрому ВСУ. В таком случае властям страны придется снижать мобилизационный возраст, чтобы набрать еще 250 тысяч бойцов, которых все равно не хватит надолго, подытожил Дубинский.