Младший сын Кейт Миддлтон задул свечу сестры на рождественской службе Принц Луи задул свечу сестры на концерте «Вместе на Рождество»

Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Младший сын герцога и герцогини Кембриджских принц Луи задул свечу сестры на концерте «Вместе на Рождество», который прошел в Вестминстерском аббатстве, пишет People. Единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотта не отреагировала на шутку брата, девочка спокойно взяла еще одну зажженную свечу.

На опубликованной в Сети фотографии видно, как пятилетний Луи наклоняется с надутыми щеками к свече принцессы Шарлотты. В это время за детьми стоит принцесса Уэльская, наблюдая за шалостью.

Все трое наследников герцогов Кембриджских также опустили открытки в специальный ящик, эти послания предназначены для детей, которые находятся под опекой благотворительных фондов Великобритании. На этот раз Луи не стал шутить и прилежно выполнил свою задачу.

Принц Луи не в первый раз оказывается в центре внимания на важном мероприятии. До этого пользователей соцсетей насмешило выражение лица юного наследника на параде в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III. Комментаторы предположили, что сын принца Уильяма представлял, как управляет самолетом или мотоциклом. Другим показалось, что пятилетний мальчик фантазировал, как улетает прямо с церемонии на ракете.