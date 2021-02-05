Младенец захлебнулся во время обряда крещения

https://static.news.ru/photo/3867521a-bd69-11e9-8404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press

Во время обряда крещения в Румынии погиб ребёнок. Он потерял сознание после того, как священник трижды окунул его в воду.

По сообщению Daily Star , врачи констатировали у малыша остановку сердца. Вскрытие показало, что легкие мальчика были полны водой.

Начато расследование инцидента. Священнику, проводившему обряд крещения, выдвинуто обвинение в непредумышленном убийстве.

За трагедией последовала жёсткая критика общества. В стране стали собирать подписи под петицией об изменении обряда крещения: погружение в воду предлагают изменить на обливание. Румынская православная церковь эти предложения отвергает.

Ранее NEWS.ru писал, что протодиакон Андрей Кураев намерен оспорить решение епархиального суда о лишении его сана. Он подал прошение о проведении повторного заседания суда по этому вопросу патриарху Кириллу.

Кураев пояснил, что это ходатайство об обжаловании, с которым он имеет право обратиться к городскому епископу, которым в данной ситуации является патриарх.