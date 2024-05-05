Младенец впал в кому из-за необычной добавки в детской смеси Daily Mail: в Италии младенец впал в кому из-за вина в детском питании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Итальянские медики борются за жизнь четырехмесячного ребенка, который впал в кому после употребления детского питания, сообщает Daily Mail. По данным издания, причиной резкого ухудшения самочувствия младенца стало вино, которым по ошибке была разбавлена пища.

Сообщается, что перед госпитализацией за малышом следила бабушка, она приготовила ему детскую смесь. Через некоторое время после этого пожилая женщина заметила, что ребенку стало плохо и поняла, что смесь была разбавлена вином, а не водой. Пострадавшего госпитализировали в экстренном порядке, вскоре после этого он впал в кому. Сейчас младенец находится на аппарате искусственной вентиляции легких. По информации издания, сейчас его жизни ничего не угрожает, врачам удалось стабилизировать состояние малыша.

Ранее в Москве шестилетний мальчик смог спасти мать, которая неожиданно впала в кому. Ребенок самостоятельно позвонил в экстренные службы и назвал свой адрес. Женщину госпитализировали, обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого в Санкт-Петербурге скончался 14-летний подросток, которого родители решили вылечить от анемии. Мать вводила мальчику содержащие железо препараты внутривенно, его госпитализировали в состоянии клинической смерти.