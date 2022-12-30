Младенцы на закуску: топ-5 новогодних чудищ из Европы Под Новый год в западных поверьях оживают ведьмы, гномы и великаны-людоеды. Рейтинг самых кровожадных страшилищ от NEWS.ru

Фото: krampus-certi.cz/historie.html/Public domain/Wikimedia Commons

Новогодние праздники не повод расслабляться: в эти дни из своих берлог и нор вылезают и всевозможные чудища и начинают охоту на граждан, которые не были слишком усердны или прилежны в течение года. Первым делом они норовят схватить маленьких детей. В Европе, особенно на севере, всегда были сильны такие поверья, к которым и восходят жуткие истории братьев Гримм и других известных сказочников. Как пишет The Guardian, «темная сторона Рождества» выливается в народные гулянья и карнавальные шествия. Фольклорные персонажи с самой кровожадной репутацией — в обзоре NEWS.ru.

Крампус: ультраправые против «рождественского черта»

В баварских и австрийских Альпах примерно с VII столетия замечен некто Крампус — заросший шерстью господин с черным лицом, когтями, рогами и копытами. Обычно он следует по пятам за Санта Клаусом (Святым Николаем) и творит у него за спиной всякие непотребства. Детям, которые слишком много шалили, Крампус подкладывает под подушку угли — но это еще полбеды. С собой «рождественский черт» носит огромный мешок, куда запихивает самых непослушных ребятишек и уносит их в свою пещеру.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Открытка с Крампусом начала XX века

В XIX веке назидательные картинки с Крампусом были популярны в Европе на рождественских открытках. А вот в 1930-е годы, когда в Австрии установился правый авторитарный режим канцлера Дольфуса (его еще называют австрофашизмом), на «рождественского черта» начались гонения. Колядки с участием этого персонажа оказались под запретом. Про последовавший затем аншлюс (включение Австрии в состав гитлеровского рейха) и период национал-социализма и говорить не приходится. Даже после Второй мировой войны австрийское правительство не поощряло заигрывания с нечистой силой. И только к концу столетия старинный фольклорный персонаж был реабилитирован.

Черный Пит — неполиткорректный мавр

Мешок для непослушных детей заготовлен и у Черного Пита — помощника Синтаклааса (голландского Санты). Он обитает именно на территории Нидерландов. В новогоднюю свиту Черного Пита зачислили в XIX веке, с тех пор он остается популярным персонажем. Послушным детям Пит доставляет через дымоход подарки, а непослушных забирает на съедение.

Фото: Jan Schenkman - St. Nikolaas en zijn knecht/Public domain/Wikimedia Commons Черный Пит традиционно изображался в виде темнокожего мавра. Он сопровождает Святого Николая и наказывает непослушных детишек

Традиционно Пита изображали в виде классического мавра — с черным лицом, в шароварах и тюрбане. Однако в последние годы герой попал в опалу — его признали неполиткорректным. Традиция раскрашивать лица сажей («блэкфейс») теперь считается проявлением расизма и насмешкой над национальными меньшинствами. По этому поводу высказывался лично премьер Нидерландов Марк Рютте. Поначалу он заступался за героя, но под давлением американского движения Black Lives Matter, которое в 2020 году перекинулось в Европу, Рютте пересмотрел свои взгляды.

Но хотя персонаж и был объявлен нежелательным, время от времени он все равно всплывает во время народных гуляний. Так, на это Рождество Черный Пит (в лице актера явно европейской внешности, загримированного под темнокожего) был замечен на улицах Гааги. Это снова породило споры о том, допустимо ли такое балагурство в XXI веке.

Исландия: ведьма Грила, жуткий кот и 13 гномов

До Исландии, которая заняла каменистый остров у самого Полярного круга, где вечно просыпаются вулканы с труднопроизносимыми именами, редко доходят бури с материка. Так что местных троллей, гномов и прочих персонажей никакие санкции не касаются. Под Новый год из укрытия в горах выбирается ведьма Грила — великанша, промышляющая людоедством. Главное блюдо в ее рационе — все те же озорные детишки. В Средние века их так сильно запугали Грилой, что в 1746 году властям пришлось издать специальный декрет, запрещавший это делать ради защиты детской психики.

Фото: Wikimedia Commons/free media repository Исландская великанша Грила обожает закусить озорниками

Считается, что Грила породила 13 троллей, которые по одному наведываются к исландским малышам за 13 дней до Рождества. К счастью, они не стремятся никого слопать, но лишь норовят пошалить. Тролли-шутники могут стащить хлеб, облизать грязную посуду или закусить свечками, а заодно положить в носок вместо подарка гнилую картофелину. Но в целом они безобидны. Зато у Грилы живет гигантский черный кот с железными когтями по имени Йолакоттуринн. Он охотится на беднейших жителей Исландии, которые не получили новую одежду к концу году. Обычно обновками одаривали крестьян, успевших доделать все дела в срок. Однако в наши дни трудовая инспекция возмутилась явной социальной несправедливостью. Выходило, что коту скармливали самых незащищенных работников. Так что со временем порочная практика сошла на нет.

Бефана, или феминизм по-итальянски

В Италии колдунья Бефана — не второстепенный персонаж в тени Баббо Натале (итальянского Деда Мороза). Это независимый фольклорный элемент с активной гражданской позицией. На Крещение (католики отмечают его 13 января) Бефана бродит по Апеннинам в облике старушки с мешком подарков и разносит их через дымоход.

Фото: Tiguliano, CC BY-SA 4.0/4.0/Wikimedia Commons Итальянская колдунья Бефана не столь кровожадна, как ее коллеги по цеху

Если ей понравится дом, она даже может тайком пол подмести и убрать за собой сажу из камина. Главное, не обидеть бабушку и оставить ей... бокальчик с вином. Бефана не столь кровожадна, как ее северные коллеги. Например, чешская Перхта вспарывает животы нерадивым работникам, которые плохо трудились весь год, и набивает их камнями и соломой. Ее называют фурией или демоном смерти, летающим по воздуху. Обнадеживает, что у Перхты по крайней мере есть заметный опознавательный знак — гусиная нога, торчащая из-под лохмотьев.

Папаша Розги: французский метод

У французов есть свой жутковатый спутник Санты по имени Папаша Розги (Пер Фуэтар). Кстати, он происходит вовсе не из демонического сословия.

Фото: Lidine Mia/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Папаша Розги пугает французских детей, которые плохо вели себя весь год

Средневековая легенда XIII века повествует о трактирщике, который вместе женой однажды похитил трех зажиточных мальчишек, направлявшихся в семинарию. Пара не только ограбила отпрысков, но и порубила их на кусочки и замариновала в бочке. Впрочем, у этой истории оказался счастливый финал: под Рождество в трактир нагрянул Святой Николай и воскресил несчастных. А мясника-каннибала взял на перевоспитание в свою свиту. Правда, нельзя сказать, чтобы тот сильно возлюбил детей. Пер Фуэтар носит с собой розги или длинный хлыст, чтобы стегать непослушных сорванцов. Но опасность быть съеденными им хотя бы не грозит.