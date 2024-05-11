MK.RU: пассажирский самолет из Москвы заметили в небе над Украиной

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MK.RU со ссылкой на украинские СМИ сообщает, что в небе над Украиной заметили пассажирский самолет Boeing 777, следовавший рейсом Москва — Анталья. Эксперт по авиационному праву Андрей Гук заявил изданию, что подобная ситуация маловероятна в нынешних реалиях.

По данным MK.RU, борт зашел в воздушное пространство в Харьковской области в направлении Артемовска, при этом эксперт не исключает, что сервис отслеживания полетов воздушных судов Flightradar мог дать сбой из-за работы систем радиоэлектронной борьбы в регионе. Гук подчеркнул, что такое отклонение от маршрута маловероятно даже из-за погодных условий.

Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. <...> В данном случае такое большое отклонение маловероятно для погодных условий. Это должна быть настолько большая гроза, которой просто не было до этого в природе, — объяснил специалист.

В марте оперативное командование Польши заявило, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство страны. По данным польских военных, снаряд запустила дальняя авиация ВКС России для удара по Украине, ракета находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.