https://static.news.ru/photo/5c1eb44a-57e8-11ea-8b00-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Онуфрий Фото: church.ua/Global Look Press

В Амман прибудет предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий для участия во Всеправославном совещании.

В мероприятии, которое состоится 26 февраля, будут задействованы предстоятели и делегации шести поместных православных церквей. Иерусалимская, Сербская, Русская и Православная церковь Чешских земель и Словакии будут представлены предстоятелями, а Румынская и Польская православные церкви — делегациями в лице архиереев высокого уровня, передаёт ТАСС.

РПЦ на встрече будет представлять патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также стало известно, что Болгарская православная церковь решила воздержаться от участия в совещании.

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл рассказал об особой цели Православной церкви. По его мнению, роль РПЦ заключается в воспитании истинного, а не пропагандистского патриотизма.