В Амман прибудет предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий для участия во Всеправославном совещании.
В мероприятии, которое состоится 26 февраля, будут задействованы предстоятели и делегации шести поместных православных церквей. Иерусалимская, Сербская, Русская и Православная церковь Чешских земель и Словакии будут представлены предстоятелями, а Румынская и Польская православные церкви — делегациями в лице архиереев высокого уровня,
РПЦ на встрече будет представлять патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также стало известно, что Болгарская православная церковь решила воздержаться от участия в совещании.
Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Кирилл рассказал об особой цели Православной церкви. По его мнению, роль РПЦ заключается в воспитании истинного, а не пропагандистского патриотизма.
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