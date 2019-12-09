https://static.news.ru/photo/d40e024e-19ea-11ea-9c8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Johannes Schmitt-Tegge/dpa/Global Look Press

Активистов «Движения ветеранов Украины» и представителей диаспоры, вышедших в Париже на митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «нормандской четвёрки», забросали яйцами.

Около 150 активистов вышли на улицы французской столицы с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами. Во время выступления в митингующих полетели яйца, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в соцсетях появилось видео, на котором Петра Порошенко забросали яйцами во время акции украинской оппозиции «Красные линии для Зе» в преддверии саммита в «нормандском формате», который состоится в Париже 9 декабря. Бывший президент прокричал в микрофон «Слава Украине!», а через несколько секунд в него из толпы полетели яйца. Одно попало в его супругу, другое поймал на лету депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.

Российская Федерация ожидает, что на саммите в «нормандском формате» будут приняты договорённости, позволяющие прекратить конфликт на востоке Украины. Об этом на международной конференции «Средиземноморские диалоги» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на Украине с участием также представителей России, Франции и Германии. Новая встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Она, как ожидается, должна придать импульс для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе.