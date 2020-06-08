Митингующие сожгли в Швеции около 30 машин

https://static.news.ru/photo/0c0e2a88-a989-11ea-9052-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fernvall Lotte/Aftonbladet/Global Look Press

Правоохранительные органы Швеции сообщили о сожжении 30 машин на территории страны. Это произошло во время протестов в поддержку акции Black Lives Matter.

После ночи протестов к полицейским поступили около 35 жалоб о причинении материального ущерба. Были задержаны около 40 человек. На данный момент 35 граждан находятся под арестом. Однако это всего лишь предварительные данные. Многие полицейские ещё не успели сдать свои рапорты, пишет ТАСС.

Также о напряжённой ночи отчитались и пожарные. По данным спасателей, они потушили около 15-20 очагов. Отмечается, что митингующие разъезжали по городу на мотоциклах и поливали различные объекты бензином, а затем поджигали их. На данный момент все пожары ликвидированы.

Как информировал NEWS.ru, полиции в Канаде удалось разогнать демонстрантов с помощью слезоточивого газа.