Митингующие схлестнулись с полицией в Тбилиси у Дома правительства В Тбилиси начались стычки между митингующими и полицейскими

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Столкновения между митингующими против законопроекта об иноагентах и полицейскими начались в Тбилиси у Дома правительства, сообщает корреспондент ТАСС. Правоохранители оттесняют граждан, однако те стараются прорвать кордон.

В результате у центрального входа в здание возникла давка. В потасовке с полицией был замечен депутат парламента от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили, который во время комитетского слушания законопроекта об иноагентах ударил кулаком по голове исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. Корреспондент NEWS.ru передает, что сегодня, 19 апреля, людей на митинге особенно много.

Ранее грузинская оппозиция на митинге у здания парламента в Тбилиси выдвинула властям ультиматум. Поэт Рати Амаглобели со сцены заявил, что у властей есть один час на то, чтобы отозвать законопроект об иноагентах и «вернуться в конституционное пространство».

До этого спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих против закона об иноагентах у служебного входа в парламент, силовики применили слезоточивый газ. У парламента, как уточнялось, собрались лидеры оппозиции, в частности, депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.