https://static.news.ru/photo/9cf27316-20e9-11ea-a89d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Завершились акции протеста возле здания Верховной рады Украины. Люди выступали против продажи сельскохозяйственной земли.

Место митингов покидают как активисты, так и сотрудники правоохранительных органов, передаёт РИА Новости. Организаторы разбирают сцены.

В настоящий момент сохраняется оцепление вокруг здания парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения до конца 2019 года. При этом он пообещал, что иностранцы смогут покупать такие земли только при позволении народа в ходе референдума.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце ноября в Киеве прошёл автопробег против земельной реформы. Его организатором выступила экс-депутат Надежда Савченко. Она призывала сограждан присылать к Раде мешки с землёй, чтобы засыпать ею депутатов.