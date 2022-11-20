Более 150 человек госпитализированы после митинга «желтых жилетов» в Париже

Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Париже 153 человека госпитализированы в результате акции сторонников движения «желтые жилеты», передают «Известия». Протестующие были разогнаны силами сотрудников органов правопорядка. Полиция применила удушающий газ.

Издание отмечает, что участники акции своим выходом на парижские улицы стремились привлечь внимание президента страны Эммануэля Макрона к проблемам государства. В итоге митинг был разогнан местными силовиками. Сначала, пишут журналисты, митингующих взяли в кольцо. Затем полиция несколько часов распыляла удушающий газ.

Также полицейские атаковали тех, кто отстал от колонны. В результате жестких задержаний больницы страны оказались переполнены.

Спонтанное французское движение протеста не имеет четкого лидера. Оно сформировалось четыре года назад. Движение получило свое название из-за светоотражающих желтых жилетов, которые использовались участниками акций несогласных.

В октябре в Париже прошли манифестации профсоюзов против «дорогой жизни» и политики французских властей. По ходу акций случались столкновения между полицией и демонстрантами. Протестующие разбивали витрины банков, крушили остановки, поджигали мусорные баки, забрасывали правоохранителей стеклянными бутылками и дымовыми шашками. В ответ полиция оттесняла агрессивно настроенных демонстрантов, применяя в том числе слезоточивый газ.