Митинг против дискриминации антипрививочников прошёл в Братиславе
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:43, 10 июля 2021
Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look
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В центре Братиславы в субботу прошёл митинг протеста против ограничения властями Словакии прав граждан, отказавшихся прививаться от коронавируса. Об этом сообщает Словацкое телевидение.
По данным СМИ, в акции приняли участие не менее одной тысячи человек. Митинг был поддержан находящимися в оппозиции к правительству страны социал-демократами. Участники акции требовали от властей отказаться от «дискриминации» не желающих вакцинироваться. Ущемление прав, по мысли противников прививок, заключается в том числе в ограничениях при посещении баров, культурно-развлекательных мероприятий и при путешествиях за рубеж. Также дискриминационными называют требования привиться к представителям определённых профессий.
Как сообщили в полиции, мероприятие прошло без серьёзных инцидентов.
Ранее российский медиаменеджер Маргарита Симоньян потребовала лишить лицензии медиков-антиваксеров.