Митинг против дискриминации антипрививочников прошёл в Братиславе

В центре Братиславы в субботу прошёл митинг протеста против ограничения властями Словакии прав граждан, отказавшихся прививаться от коронавируса. Об этом сообщает Словацкое телевидение.

По данным СМИ, в акции приняли участие не менее одной тысячи человек. Митинг был поддержан находящимися в оппозиции к правительству страны социал-демократами. Участники акции требовали от властей отказаться от «дискриминации» не желающих вакцинироваться. Ущемление прав, по мысли противников прививок, заключается в том числе в ограничениях при посещении баров, культурно-развлекательных мероприятий и при путешествиях за рубеж. Также дискриминационными называют требования привиться к представителям определённых профессий.

Как сообщили в полиции, мероприятие прошло без серьёзных инцидентов.

Ранее российский медиаменеджер Маргарита Симоньян потребовала лишить лицензии медиков-антиваксеров.