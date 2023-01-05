Миссия НАТО в Косово демонтировала баррикады

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Миссия НАТО в Косово KFOR («Силы для Косово») завершила разбор баррикад на севере края, говорится в Twitter-аккаунте военно-политического блока. Миссия отчиталась о наличии возможностей и сотрудников, чтобы продолжать выполнять свой мандат ООН.

Миссия под руководством НАТО KFOR завершила эвакуацию нескольких транспортных средств, которые блокировали дороги на севере Косово. KFOR сохраняет исключительную бдительность и имеет возможности и персонал для продолжения выполнения своего мандата ООН, — говорится в сообщении.

Cербское население на севере Косово и Метохии начало разбирать баррикады 29 декабря. Полностью была разобрана баррикада на самом крупном КПП на въезде в Косово и Метохию — «Мердаре». Тогда же начался разбор баррикад в других ключевых районах края.

До этого миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом контрольно-пропускном пункте «Ярине» на въезде в Косово и Метохию со стороны города Рашки на фоне митинга с участием сербов. К КПП подъехали несколько джипов Hummer с британскими солдатами. Помимо этого, военные Альянса натянули колючую проволоку и поставили баррикады.

Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил о намерении увеличить число солдат НАТО и бронетехники на территории самопровозглашенной республики. По его мнению, за счет этого в регионе повысится безопасность.