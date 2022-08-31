Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье France 24: миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье, сообщает France 24. Группа экспертов 31 августа отправилась из Киева к Запорожской АЭС на машинах. В Энергодар, где располагается станция, миссия ориентировочно должна добраться до 3 сентября. В делегацию входят около полутора десятков работников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Их сопровождают представители ООН.

Группа инспекторов МАГАТЭ прибыла в среду в город Запорожье на юге Украины в преддверии долгожданного визита на Запорожскую атомную электростанцию ​​на передовой, — сообщает агентство.

Руководитель ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, в свою очередь, заявил, что членам делегации придется наравне со всеми отстоять очередь на въезд в регион. Спецпропуска им предоставляться не будут.

Член главсовета ВГА Запорожья Владимир Рогов заявил, что власти региона готовы обеспечить делегации безопасность, несмотря на усиление обстрелов со стороны ВСУ. Он предположил, что Киев может постараться сорвать визит экспертов МАГАТЭ, миссию просто на выпустят с подконтрольных Украине территорий.