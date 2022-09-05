Миссия МАГАТЭ покинула ЗАЭС Власти Запорожской области: члены миссии МАГАТЭ выехали с АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции

Эксперты МАГАТЭ покинули территорию Запорожской АЭС, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Радио КП». По его словам, на станции остались два наблюдателя организации.

Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей, — сказал Рогов.

Ранее представитель Запорожской области сообщал, что миссия делегации на атомной станции завершится до 6 сентября. По его словам, на территории ЗАЭС находились 13 представителей Международного агентства по атомной энергии.

Миссия МАГАТЭ прибыла на АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. 2 сентября глава организации Рафаэль Гросси заявил, что в результате обстрелов физическая целостность конструкций Запорожской АЭС нарушена. Он добавил, что миссия в ходе визита увидела на ЗАЭС все, что планировала. Гросси подтвердил, что на атомном объекте будет организовано постоянное присутствие двух инспекторов.

4 сентября глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга заявил, что один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны ВСУ попал в энергоблок Запорожской АЭС. Он отметил, что в настоящее время энергоблок находится в нерабочем состоянии. Глава города не уточнил, когда произошло попадание, но добавил, что оно было «сквозным».