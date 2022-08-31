Миссия МАГАТЭ планирует надолго остаться на Запорожской АЭС Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о планах организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о планах создать постоянное представительство МАГАТЭ на Украине, передает TIME. Он подчеркнул, что это необходимо для мониторинга ситуации с Запорожской атомной станцией.

Эти операции являются очень сложными операциями. Мы едем в зону военных действий. Мы едем на оккупированную территорию. А это требует четких гарантий не только со стороны России, но и со стороны Украины, — рассказал Гросси в Киеве перед отъездом на атомную станцию.

Чуть ранее агентство Reuters сообщило о том, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС. В настоящее время остается неясно, когда делегация прибудет к месту назначения. По предварительным данным, делегация Международного агентства по атомной энергии будет проводить инспекцию на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.

По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого, программа миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время посещения Запорожской АЭС рассчитана на один день. Он добавил, что в цель миссии заявлена как «ознакомиться с работой станции», он назвал подобную формулировку «размытой». По его словам, члены делегации заедут на территорию АЭС через Васильевку, которая находится вблизи линии соприкосновения, а вечером того же дня уедут.