ООН: миссия МАГАТЭ направится на Запорожскую АЭС через Киев

Фото: iaea.org

Официальная миссия МАГАТЭ направится на Запорожскую АЭС через Киев и контролируемую Украиной территорию, передает ТАСС со ссылкой на источник в ООН. Отмечается, что делегация прибудет на Запорожскую АЭС в среду, 31 августа.

Миссия сейчас направляется в Киев, откуда проследует на Запорожскую АЭС. Планируется, что она будет там в среду, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибудет в Киев уже сегодня, 29 августа. После этого члены группы в ближайшие дни отправятся на территорию Запорожской АЭС. Он выразил надежду, что МАГАТЭ поможет вывести с территории атомной станции российских военных подразделений, технику и работников Росатома, а Украине удастся вернуть контроль над ЗАЭС.

Специальная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Группа экспертов займется оценкой ущерба от обстрелов, проверит системы безопасности станции и состояние персонала. Делегация может привезти необходимые устройства для определения уровня радиации.