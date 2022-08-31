Миссия МАГАТЭ направилась из Киева к Запорожской АЭС Reuters: миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Агентство Reuters сообщило о том, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону Запорожской АЭС. В настоящее время остается неясно, когда делегация прибудет к месту назначения.

Автоколонна МАГАТЭ в среду утром выехала из Киева по направлению к ЗАЭС, — говорится в сообщении агентства.

Ранее СМИ сообщали, что делегация МАГАТЭ будет проводить инспекцию на ЗАЭС с 31 августа по 3 сентября.

Как сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, миссия направилась в Запорожскую область. В делегацию входят около полутора десятков работников секретариата организации, которые занимаются ядерной безопасностью. Их сопровождают представители ООН.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что делегация направляется на место через территорию, контролируемую ВСУ.

По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого, программа миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время посещения Запорожской АЭС рассчитана на один день. Он добавил, что в цель миссии заявлена как «ознакомиться с работой станции», он назвал подобную формулировку «размытой». По его словам, члены делегации заедут на территорию АЭС через Васильевку, которая находится вблизи линии соприкосновения, а вечером того же дня уедут.