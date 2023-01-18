Миссия МАГАТЭ начала работу на Чернобыльской АЭС

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Рабочий проверяет уровень радиации в диспетчерской 3-го реактора Чернобыльской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем Twitter-аккаунте сообщил о начале работы миссии агентства на Чернобыльской АЭС. По его словам, специалисты организации продолжат работать на всех украинских атомных станциях. Гросси подчеркнул важность оказания поддержки Украине в области атомной безопасности.

МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле. Наши специалисты останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности в эти чрезвычайно трудные и сложные времена, — сообщил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что миссия экспертов агентства была размещена на Ровенской АЭС на Украине.

В конце декабря генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и Гросси провели переговоры в здании госкорпорации на Ордынке в Москве, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности Запорожской АЭС. Стороны отметили «существенную близость позиций» по проекту декларации о создании зоны безопасности станции. Консультации продолжатся для выхода на итоговый текст в максимально сжатые сроки.